Dos menores de 6 y 8 años resultaron gravemente heridos tras la activación de un artefacto explosivo en zona rural del municipio de San Andrés de Cuerquia, en el norte de Antioquia. Las autoridades señalan como responsables a las disidencias de las Farc, quienes habrían instalado el artefacto en la zona.

Lea más: Ramiro Merchán Rodríguez, el hombre señalado de asesinar a su hermano por una herencia

La información fue confirmada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien detalló que los niños fueron trasladados de urgencia por familiares y campesinos al hospital Gustavo González Ochoa, de esa localidad. Según se conoció, uno de los menores perdió un brazo como consecuencia de la explosión.

Ante la gravedad de las heridas, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran) y la Fuerza Aérea Colombiana coordinan el posible traslado de los menores a Medellín para recibir atención especializada.

El mandatario departamental rechazó enfáticamente lo ocurrido, calificándolo como una “violación al derecho internacional humanitario”, y anunció que elevará una denuncia ante la comunidad internacional.

Ver más: Juez expide orden de captura contra Emilio Tapia por el escándalo de corrupción de Centros Poblados

Rendón también lanzó duras críticas al Gobierno nacional, asegurando que este tipo de hechos tienden a ser minimizados por las autoridades centrales, lo que, según afirmó, evidencia el fracaso de la estrategia de “paz total” que promueve el Ejecutivo.