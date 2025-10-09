Otro acto de violencia en el país se registró en la mañana de este jueves 9 de octubre, esta vez en el Valle del Cauca. En Jamundí, zona metropolitana de Cali, un atentado con explosivos en el corregimiento de Robles.

De acuerdo con el informe preliminar, dos cilindros cargados con explosivos fueron lanzados contra la subestación de Policía del corregimiento y fueron activados a pocos metros del lugar. Seguidamente se presentó un hostigamiento que fue repelido por los uniformados.

“Tras la onda expansiva algunas viviendas resultaron afectadas. De inmediato fueron activadas las acciones de atención por parte de la administración municipal a través de las secretarias de Gobierno, seguridad Gestión del Riesgo y salud para atender a la comunidad. El trabajo se realiza junto con los integrantes de los diferentes organismos de socorro”, informó la Alcaldía de Jamundí.

El reporte indica que cuatro civiles resultaron lesionados por la explosión, entre ellos dos niñas, de 4, quien presenta herida superficial en miembro inferior pie izquierdo, y una de 5, quien presenta herida superficial lesión frontal temporal.

Los otros lesionados son: una mujer de 31 años, identificada como Paula Andrea Vásquez Lucumí, quien presentó trauma auditivo, y un hombre de 25 años, de nombre Carlos Andrés Llanos, quien presenta herida en miembro inferior izquierdo (pantorrilla), enfisema subcutáneo en la espalda y el dorso izquierdo.