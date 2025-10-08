El proceso judicial contra el exdiputado del Atlántico Nicolás Petro tiene nuevos detalles y decisiones por parte de la Fiscalía.

Aplazan la audiencia de imputación de cargos en contra de Nicolás Petro

Según conoció EL HERALDO, el ente acusador alista una imputación con dos delitos nuevos contra el hijo del presidente Gustavo Petro, los cuales se suman a los ya imputados: interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias.

Como se sabe, la audiencia de imputación de los mencionados cargos debía realizarse el pasado miércoles 1 de octubre, pero el Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla la aplazó luego de que el defensor Alejandro Carranza elevara dicha solicitud, argumentando que no podía asistir a dicha nueva imputación contra su cliente por compromisos personales laborales y personales.

Ahora, Petro Burgos enfrenta cargos por peculado por apropiación y falso testimonio. Esto se da luego de la polémica entrevista que dio en Cambio en la que admitió recibir dinero durante la campaña presidencial de su padre en 2022, pero asegura que el hecho constituyó un “error” y no un delito.

Recordemos que el exdiputado del Atlántico enfrenta un proceso penal desde 2023 al ser señalado de recibir dinero por parte de Samuel Santander Lopesierra, alias Hombre Marlboro, condenado por narcotráfico en Estados Unidos, y de Gabriel Hilsaca Acosta, hijo del empresario Alfonso ‘Turco’ Hilsaca, los cuales habrían sido inyectados a la campaña política del líder del Pacto Histórico.

De acuerdo con el hijo mayor del presidente Petro sí recibió una suma de 1.300 millones de pesos en época de campaña; sin embargo, aclara que el origen era lícito y estaban reportados en su declaración de renta.

“Yo sí recibí unos recursos lícitos que se fueron para algunos bienes (…) Yo cogí esa plata para comprar una casa. Esa es la realidad”, dijo a ‘Cambio’.