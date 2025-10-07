Un llamado a la movilización pacífica fue lo que hizo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ante la convocatoria de manifestaciones en el país por el segundo aniversario de la arremetida de Hamás en Israel y la posterior represión al pueblo palestino en Gaza.

Lea también: Las bandas tienen poder político y electoral en Barranquilla: Petro le responde a Char sobre la paz urbana

El ministro aseguró que si bien son respetuosos del derecho de la libre expresión y de la movilización social esta debe darse “bajo los principios de respeto, convivencia y no violencia”.

Sánchez reiteró que toda manifestación social es un derecho legítimo, que debe contar con el acompañamiento, la protección y el respeto de las autoridades. Destacó, además, que las protestas pacíficas son parte esencial de una sociedad libre y plural como la colombiana, en la que se garantiza una democracia madura, tolerante y respetuosa de las diferencias.

El alto funcionario manifestó su respaldo a las movilizaciones que, como las marchas pro Gaza, “elevan la voz por la protección de la vida, la dignidad humana y la justicia”. Enfatizó que toda expresión ciudadana que busque salvar vidas y rechazar la guerra debe ser respetada y acompañada por la institucionalidad.

Lea también: Le llueven críticas a Agmeth Escaf por proyecto de ley con el que quiere declarar patrimonio a la arepa de huevo: “Completamente inútil”

Pero también rechazó los actos de vandalismo registrados en en Bogotá, donde algunos individuos han atacado gremios, como la ANDI donde se concentró una manifestación; sedes diplomáticas, como la de Estados Unidos a la que le fue lanzada una bengala; establecimientos comerciales y propiedades privadas.

“Cuando ese derecho se ve infiltrado por acciones delincuenciales o por quienes intentan sembrar odio y dividir al país, pierde su esencia y destruye la causa legítima de quienes sí se manifiestan en paz y con respeto”, manifestó el jefe de la cartera de Defensa.

De igual forma, rechazó con contundencia toda forma de violencia, recordando que la protesta no puede ser excusa para destruir, atacar o promover el odio y la polarización. Añadió que estos actos no representan el sentir de una sociedad solidaria y consciente, sino “el ruido de la intolerancia y la criminalidad”.

Lea también: “Yo cogí esa plata para comprar una casa”: Nicolás Petro admitió haber recibido $1.300 millones en 2022

El ministro también enfatizó que las manifestaciones por la vida y la libertad no pueden convertirse en escenarios donde se atente contra la propiedad privada ni contra las instituciones del Estado o del cuerpo diplomático de países hermanos como Estados Unidos que le pidió a la Cancillería colombiana garantías de seguridad tras los actos en los que atentaron contra su sede.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a denunciar a quienes, infiltrados en las marchas, cometen actos contrarios a la ley. “Defender la vida también es respetar la propiedad privada y las instituciones del Estado”, concluyó el ministro.