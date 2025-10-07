Diversas organizaciones sociales, entre ellas la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), han convocado una jornada nacional de movilización en solidaridad con Palestina, prevista para este martes 7 de octubre en diferentes ciudades del país.

Las marchas han sido impulsadas por el Frente de Acción por Palestina y otras agrupaciones que han venido organizando manifestaciones en respaldo al pueblo palestino en diferentes regiones del país.

La movilización está programada para realizarse en las principales ciudades de Colombia, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

La Coordinadora Departamental por la Unidad y el Cambio convocó para la tarde de este martes una movilización en la Plaza de la Paz de Barranquilla.

La concentración está prevista para las 5:00 p.m., y busca repudiar la agresión y las consecuencias humanitarias que, según los organizadores, enfrenta la población civil en la Franja de Gaza.

En Bogotá, se espera una importante concentración ciudadana que podría generar afectaciones en la movilidad, por lo cual las autoridades recomiendan planificar con antelación los desplazamientos.

Recorrido y puntos de concentración

Según el comunicado del Frente de Acción por Palestina, la jornada central iniciará con un plantón frente a la Embajada de Estados Unidos a las 2:00 p.m. Posteriormente, se tiene previsto un desplazamiento en marcha hacia la Plaza de Bolívar, programado para las 4:30 de la tarde.

10:30 a.m. : Universidad Distrital, sede Macarena.

: Universidad Distrital, sede Macarena. 1:00 p.m. : Caravana en el Aeropuerto El Dorado.

: Caravana en el Aeropuerto El Dorado. 1:00 p.m. : Marcha en la Universidad Pedagógica Nacional.

: Marcha en la Universidad Pedagógica Nacional. 4:00 p.m. : Rodada ‘Palentina 2.0’ desde la Universidad Nacional, organizada por grupos como Comunidad Palestina de Colombia y Bosaet la Bici.

: Rodada ‘Palentina 2.0’ desde la Universidad Nacional, organizada por grupos como Comunidad Palestina de Colombia y Bosaet la Bici. 4:30 p.m.: Gran marcha nacional desde la Embajada de Estados Unidos, convocada por el Comité de Acciones por Palestina.

La Secretaría Distrital de Gobierno anunció que acompañará estas manifestaciones con gestores de diálogo y derechos humanos, con el fin de garantizar el derecho a la protesta social pacífica.

Pronunciamiento del presidente Petro

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las movilizaciones a través de su cuenta en la red social X, donde reiteró que el Gobierno garantizará tanto el derecho a la protesta como la protección de sedes diplomáticas.

“El gobierno de Colombia protegerá la embajada de los EEUU pero permitirá el libre derecho a la expresión y reunión del pueblo colombiano. Le solicito a los manifestantes conservar las reglas de la paz. Mi posición es diferente a la del gobierno de EEUU, y nos atacan por ello, pero somos firmes ante los principios de nuestra constitución”, expresó el mandatario, quien concluyó su mensaje con un llamado a la “Paz en el Caribe y Paz en el mundo. Respetar el territorio bajo inmunidad diplomática de la embajada de los EEUU.”