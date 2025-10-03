Como Jessica Meza fue identificada la joven de 26 años que murió tras sufrir un accidente en cuatrimoto en zona rural del departamento del Cauca.

El hecho ocurrió el jueves 2 de octubre en el municipio de Sotará, en momentos en que la mujer estaba conduciendo un vehículo tipo cuatrimoto.

Según las primeras versiones, Jessica Meza estaba realizando una serie de maniobras de alto riesgo con el vehículo porque al parecer era fanática del deporte extremo stunt.

En esta disciplina se ejecutan piruetas con bicicletas, motocicletas y cuatrimotos que requieren fuerza, destreza, equilibio y coordinación de quienes las practican.

Algunas de las acrobacias más conocidas son las que consisten en levantar la llanta delantera, haciendo que todo el peso del vehículo recaiga en la llanta trasera al mismo tiempo que toma mayor altura.

Este tipo de maniobras aumentan el riesgo de accidentes, desde simples raspones y golpes hasta fracturas debido a las caídas.

En el caso de Jessica Meza, medios caucanos indican que ella intentó levantar la parte delantera de su cuatrimoto, pero perdió el control y terminó debajo del vehículo.

El accidente le produjo graves lesiones que terminaron provocando su muerte. Las autoridades anunciaron una investigación para determinar las causas de este hecho que cobró la vida de la joven.

Sobre la víctima se conoció que era estudiante de odontología y su fallecimiento ha causado conmoción entre la comunidad de Sotará. Familiares, amigos y conocidos han dejado conmovedores mensajes de despedida en redes sociales, en los que destacan la carismática personalidad de Jessica Meza.