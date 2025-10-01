El presidente Gustavo Petro suma otra rencilla con la oposición, esta vez el blanco fue la senadora Paloma Valencia a quien acusó de “cómplice” de los ‘falsos positivos’ en el país. Ante esto los partidos Cambio Radical y Centro Democrático le pidieron al mandatario que “ponga fin a las calumnias, mentiras y difamaciones”.

“Los partidos Cambio Radical y Centro Democrático rechazan de manera categórica la persecución y los ataques sistemáticos del Gobierno del presidente Gustavo Petro, replicados por sus ministros y amplificados por influenciadores pagados con los impuestos de los colombianos para hostigar a la oposición”, aseguraron ambas colectividades a través de comunicado.

Estas declaraciones se dan luego del más reciente mensaje en redes sociales de Petro contra la precandidata presidencial Valencia: “Es bochornoso que los presidentes no pidan que los ejércitos no provoquen crímenes contra la humanidad. Como usted Paloma fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente”.

Las palabras del jefe de Estado llegaron después de que la congresista del Centro Democrático lo cuestionara por su pedido al ejército de Estados Unidos en una protesta en Nueva York de desobedecer a Trump frente al genocidio cometido en Gaza.

“Es bochornoso que un presidente viaje a otro país a decir que desobedezcan a su comandante en jefe. Petro criticó a los alcaldes de aquí, pero fue a Nueva York a pedir que el Ejército de EE. UU. desconozca a Trump”, aseveró previamente Valencia.

Por ellos los dos partidos políticos le exigieron al presidente que “ponga fin a las calumnias, mentiras y difamaciones contra la oposición. Sus ataques no son más que cortinas de humo para tapar el desgobierno que tiene al país sumido en la inseguridad, el desempleo, el deterioro de la salud y una profunda crisis económica”.

Recordaron que este tipo de señalamientos le costó la vida al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe, víctima de un atentado en junio de este año en un mitin político. A esto se le suma la reciente emboscada de la que fue objeto el exconcejal Jairo Evelio Ascanio Naranjo, en Saravena, Arauca.

Esta es la razón por la que “responsabilizan directamente al presidente Gustavo Petro y a su Gobierno por la seguridad e integridad de todos los integrantes de la oposición”.