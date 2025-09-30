La plenaria del Senado de la República aprobó este lunes por unanimidad el proyecto de ley que busca rendir honores al senador Miguel Uribe Turbay, asesinado a bala en el barrio Modelia, en Bogotá, en medio de un mitin político el pasado 7 de junio.

La senadora Paola Holguín, ponente del proyecto, manifestó que la iniciativa “busca honrar la memoria de nuestro compañero. Le da una autorización al Congreso de la República para que coloque la placa conmemorativa en la parte exterior de la oficina que ocupó; el Salón de Medios, que está ubicado al lado del Capitolio en el patio Álvaro Gómez Hurtado, va a llevar el nombre del senador Miguel Uribe Turbay”.

Asimismo, el nuevo proyecto autorizaría también a la Alcaldía de Bogotá para que el parque El Golfito, donde se produjo el magnicidio, lleve el nombre del senador, y además se elabore un monumento conmemorativo.

Carlos Ortega/EFE Integrantes de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) inspeccionan la zona donde se presentó el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay.

Sin embargo, para que el proyecto de ley se convierta en una realidad, le restan dos debates más en la Cámara de Representantes.

Por su parte, el padre de Miguel Uribe, el ahora precandidato Miguel Uribe Londoño, estuvo presente en la plenaria durante la discusión del proyecto y manifestó su agradecimiento por las muestras de cariño hacia su hijo y por la iniciativa que se convierte también en un “bálsamo” para su dolor.

“Recibo este espacio con profunda gratitud y con el corazón conmovido. Quiero ante todo agradecerles sinceramente por sus oraciones, mensajes de solidaridad y por la sensibilidad con que han acogido nuestro dolor. Cada palabra de aliento, cada gesto de cercanía y cada manifestación ha sido un bálsamo en medio de la tragedia”, añadió Uribe Londoño.