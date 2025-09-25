Al menos 10 sismos y 21 réplicas en las últimas siete horas se han sentido en Venezuela entre el miércoles y este jueves que también se han sentido en varias ciudades colombianas.

Primeramente, fue reportado de 5,4 por el Servicio Geológico Colombiano, luego se presentó uno de magnitud 6,3 en la noche de este miércoles en la región occidental de Venezuela, así como en Caracas.

#23Sep...El sismo de las 6:23pm en #Mérida se sintió con regular intensidad, muchos salieron de sus casas de forma preventiva. En el video compartido se observa como una cámara de seguridad capto el movimiento telurico en una vivienda de la ciudad andina pic.twitter.com/D7HPlGjFq2 — Leonardo León (@leoperiodista) September 24, 2025

Igualmente, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) registró este sismo de magnitud 6.0, como publicó en X, con epicentro a 45 kilómetros al este de Bachaquero, en el Zulia.

Más imágenes de los daños tras el sismo registrado hace minutos en Maracaibo. Una de las torres de la Iglesia Santa Bárbara en el casco central de la ciudad.



Video https://t.co/p34pSrXmXH. https://t.co/Yr6qw002wY pic.twitter.com/ECBVYKXgN4 — Leandro David (@Leandromdf) September 24, 2025

Además del Zulia, usuarios de X reportaron haber sentido el sismo en ciudades de los estados Táchira, Lara, Mérida, Barinas, Trujillo, Aragua, así como en Caracas. Pero algunas ciudades colombianas también han reportado haber sentido los temblores entre las que se encuentran Riohacha, Maicao, Santa Marta y Barranquilla.

Así quedaron apartamentos en Maracaibo tras el fuerte sismo registrado hace minutos. 6:39 p.m.#temblor https://t.co/r0E7CG3Uct pic.twitter.com/6x40pMWqZQ — Leandro David (@Leandromdf) September 24, 2025

Sobre la noche del miércoles 24 de septiembre se registró dos nuevos temblores con epicentro en la localidad venezolana de Mene Grande. El movimiento telúrico reportado en la jornada más reciente y más fuerte hasta ahora se registró a las 10:51 de la noche. Según información del Servicio Geológico Colombiano, el temblor fue de magnitud 6,3 con una profundidad superficial.

Para Colombia, las autoridades marítimas informaron que no hay amenaza de tsunami para la costa Caribe de Colombia tras la seguidilla de los sismos que no han sido tan fuertes en los lugares en los que se ha reportado en el territorio nacional.

🚨 EN ALERTA



Fuerte temblor sacudió varios municipios del estado Zulia, este miércoles por la tarde.



📹 @QPEV_



pic.twitter.com/K7BkhndPL4 — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) September 24, 2025

Pese a ello, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó protocolos de prevención y se realizaron evacuaciones preventivas en algunas zonas cercanas a la frontera con Venezuela. La Sala de Crisis Nacional coordina con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo un barrido para identificar posibles afectaciones.

Otro aproximadamente 11:50 pm mas fuerte que el primero 🥺🇻🇪🙌 pic.twitter.com/82Jck3HkJL — 💕Gabypacheco💕 (@1303Gabypacheco) September 25, 2025

Estos eventos no han dejado pérdidas humanas ni heridos, solo daños materiales, sin embargo, por algunos minutos el miedo se apoderó de los habitantes de las zonas en las que se presentaron. Así quedó registrado en varios videos que circulan en redes sociales donde se aprecian los sacudones en viviendas.