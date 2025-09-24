Las autoridades lograron la captura de un sujeto identificado con el alias de ‘Araña’, quien había cometido un robo en pasado lunes 22 de septiembre en la estación El Viaducto del Megabús, en Pereira, en el departamento de Risaralda.

Las cámaras de seguridad del sistema de transporte captaron el momento en que alias Araña utilizó una llave de lucha para neutralizar a la víctima. Además, en el hurto participaron una mujer y dos hombres.

En las imágenes se aprecia cuando el ladrón se acerca al adulto mayor que estaba frente a una de las puertas de la estación, a la espera del articulado. Luego lo toma por la espalda y cuello, mientras sus cómplices le sacan las pertenencias de sus bolsillos.

Seguidamente, una mujer llega al lugar y toma celular de la víctima, quien queda tendida en el suelo. Es hecho criminal fue difundido en redes sociales y se hizo viral en pocos minutos.

#INSEGURIDAD 🚨 Un salvaje atraco en estación de Megabús de Pereira quedó captado por cam/seguridad. En las imágenes se observa que un sujeto y una mujer someten a un usuario que esperaba el articulado. La ciudadanía muestra preocupación debido a constantes atracos en el sistema. pic.twitter.com/B2lR40hexF — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 23, 2025

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Pereira gracias al registro en cámaras de seguridad y la denuncia ciudadana se logró individualizar al criminal.

Las autoridades consiguieron, en la mañana del martes, la captura de alias Araña, quien tiene un amplio prontuario criminal. Se conoció que el capturado cometió una serie de robos en Puerto Boyacá, registrados en 2015, y otros similares en Pereira, en 2022.

Además hicieron un llamado a las personas víctima de este sujeto a presentar una denuncia formal.

“Invitamos a las posibles víctimas de alias ‘La Araña’ a que se acerquen a la Fiscalía y realicen la denuncia formal. Este paso es fundamental para fortalecer los procesos judiciales y garantizar que estos individuos respondan por sus actos”, indicó la Policía.

En este hecho también fue individualizada alias La Rola, por lo que las autoridades piden ayuda a la comunidad a suministrar información de su paradero. También, se encuentran tras la pista de los otros dos hombres que participaron en el brutal robo.

La Alcaldía de Pereira ofreció una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita dar con la ubicación de los otros delincuentes que quedaron captados en video.

Por su parte, el coronel Óscar Ochoa, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Pereira, indicó que se han identificado 12 puntos críticos en dicho sistema de transporte, por lo que adelantaran labores para reforzar la seguridad de la zona.