Dos militares y una falsa oficial de la Policía Nacional fueron capturados luego de que intentaran acceder a información sensible sobre la agenda y el perímetro de seguridad del presidente Gustavo Petro.

Entre los capturados se identifican a Pedronel Jiménez Cárdenas, mayor del Ejército Nacional, y el suboficial Cristian Padilla Villanueva, vinculado a operaciones de seguridad militar.

Además, fue aprehendida Luisa Fernanda Salgado Fernández, quien habría utilizado documentos y credenciales falsas de la Policía.

De acuerdo con El Tiempo, los capturados se habrían infiltrado también para apropiarse de cargamentos con estupefacientes.

“Si bien es cierto que es un hecho que tiene alguna relación con una de las unidades que brinda seguridad presidencial, no está afectada, no fue vulnerada la seguridad del señor presidente de la República“, explicó Pedro Sánchez, ministro de Defensa.

“Eso es muy delicado. Por ello también podemos concluir que las capacidades de contrainteligencia y de inteligencia de nuestra Fuerza Pública funcionan adecuadamente para garantizar la seguridad de la República”, agregó.

Por último, Sánchez señaló:“no permitiremos ningún acto que ponga en riesgo la confianza en nuestras instituciones. Ya la Fiscalía avanza con las investigaciones y será la encargada de determinar las responsabilidades judiciales correspondientes”.