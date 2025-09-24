Estados Unidos respondió en la tarde de este martes al duro discurso del presidente Gustavo Petro durante la Asamblea General de la ONU, en el que arremetió, principalmente, contra las actuales políticas de Donald Trump.

A través de un escueto pronunciamiento, un portavoz del Departamento de Estados de Estados Unidos aseguró que “las acciones de nuestra delegación de ayer (este martes) hablan por sí solas”.

El funcionario nortamericano se refirió a la decisión de los tres representantes de la delegación de Washington que, tras escuchar las primeras críticas del presidente Petro, decidieron abandonar el recinto.

Por su parte, la portavoz en español del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Natalina Molano, se refirió a las palabras del mandatario colombiano en Nueva York.

“La reacción del gobierno americano no ha sido muy contundente hasta el momento, porque estamos enfocados en la acción y no en la retórica que puedan tener otros líderes”, dijo Natalia Molano a SEMANA.

“Lo que el presidente Trump enfocó en su discurso fue resaltar los ejemplos de la fortaleza de la acción para resolver los asuntos que están más presentes en el hemisferio occidental, cada líder tiene el derecho a expresar su perspectiva, pero no cambia nada la trayectoria de los Estados Unidos y sus prioridades”, agregó.

El discurso de Petro

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este martes ante la Asamblea General de la ONU que la guerra contra las drogas es en realidad una estrategia de los poderosos que “necesitan violencia para dominar a Colombia y América Latina”.

“La política antidrogas no es para detener la cocaína que llega a los Estados Unidos. La política antidrogas es para dominar los pueblos del sur en general, no mira la droga, mira el poder y la dominación”, manifestó Petro en su último discurso ante la ONU, ya que en agosto del año próximo entregará el cargo a su sucesor elegido en las urnas.

El mandatario empezó su discurso en la apertura del octogésimo período de sesiones de la Asamblea General de la ONU con una crítica a Estados Unidos y al presidente Donald Trump por haber retirado la semana pasada a Colombia de la lista de países que luchan contra las drogas, lo que se conoce como ‘descertificación’.

Y en una referencia al despliegue militar de ese país en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, como parte de una campaña para frenar el tráfico de drogas, según Washington, Petro criticó los ataques de navíos estadounidenses contra varias lanchas supuestamente cargadas con drogas en los que murieron sus ocupantes.

“Necesitan destruir el diálogo e imponer y lanzar misiles asesinos sobre jóvenes pobres en el Caribe”, manifestó Petro, quien añadió que “América Latina no es solo coca o terrorismo o narcotraficantes”.

Tres representantes de la delegación estadounidense que aún estaban en el recinto lo abandonaron en medio de las críticas de Petro a su Gobierno.

Reclamo de Justicia por muertes en el Caribe

Para el presidente, “los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran (de la banda) del Tren de Aragua -que nadie quizás conozca aquí su nombre-, ni de Hamás; eran caribeños, posiblemente colombianos, y si fueron colombianos, con el perdón de quienes dominan las Naciones Unidas, debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos”.

Según Petro, un eventual proceso por esas muertes “incluye al funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump, que permitió los disparos de los fusiles contra los jóvenes que simplemente querían escapar de la pobreza”.

“Jóvenes en una lancha, así tuvieran un cargamento ilícito, no eran narcotraficantes, eran simples jóvenes pobres de la América Latina que no tienen otra opción”, indicó.

Petro insistió en que los verdaderos narcotraficantes no son los atacados por Estados Unidos en el Caribe sino los que “guardan sus enormes fortunas en los bancos más grandes del mundo” y que “no viven en Bogotá ni en Caracas ni en el Caribe ni en Gaza, sino que viven en Miami (...) en Nueva York, en París, en Madrid y en Dubái”.