Un hombre fue enviado a la cárcel tras varias denuncias en su contra de hurtar y abusar sexualmente de los perros en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

El señalado de 66 años está acusado de haber abusado a varias perritas, pero el caso que más llamó la atención fue el de ‘Keila’, que se llevó y luego la abusó.

Los vecinos y protectores de animales al enterarse de este horrible hecho hicieron una campaña en redes sociales para que este caso no quedara impune.

Policía Nacional En video quedaron grabadas las veces que el hombre hurtaba a las perritas para abusarlas sexualmente

Fue así que la Fiscalía presentó material probatorio ante el juez, incluidas imágenes que muestran al acusado persiguiendo y llevándose a los animales. La primera vez fue capturado pero solo duró 48 horas y fue puesto en libertad.

Esto generó la furia de los activistas, específicamente la senadora Andrea Padilla, creadora de ‘Ley Ángel’, una iniciativa que busca fortalecer sanciones por delitos contra animales.

🥳🥳🥳 ¡Histórico! ¡Por primera vez en Colombia un ABUSADOR sexual de ANIMALES irá a la CÁRCEL, gracias a la #LeyAngel! ¡Justicia para #Keyla!



Hace escasos minutos, una juez de conocimiento dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario… pic.twitter.com/MNNifYIjLD — Andrea Padilla Villarraga🐆 (@andreanimalidad) September 23, 2025

Padilla hizo muchas publicaciones sobre el caso hasta que por fin pudieron lograr la captura del hombre. “¡Histórico! ¡Por primera vez en Colombia un ABUSADOR sexual de ANIMALES irá a la CÁRCEL, gracias a la #LeyAngel! ¡Justicia para #Keyla!”, dijo.

Asimismo, escribió: “Hace escasos minutos, una juez de conocimiento dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra el abusador sexual de Keyla: un hombre acusado de hurtar perritas para abusarlas, en la localidad de Ciudad Bolívar (Bogotá). Este resultado fue posible gracias al gran trabajo de la @FiscaliaCol, de la comunidad, de #AlegatoJuristas y al aumento de penas que logramos con la #LeyAngel. Hoy celebramos!!!! Estamos logrando #JusticiaParaLosAnimales”.

Un caso ocurrido en el sur de Bogotá está generando indignación y, al mismo tiempo, un precedente que podría transformar la manera en que la justicia colombiana aborda ciertos delitos.



La presión de la comunidad, el hallazgo de varios animales y la aplicación de una norma que… pic.twitter.com/NmwjMs5FEu — Última Hora Col (@ultimahoracol_) September 24, 2025

Aunque todavía no ha sido condenado, la senadora manifiesta que es un gran avance que esté en la cárcel mientras avanza la investigación. Por ahora, la Fiscalía tiene que recolectar y analizar las pruebas.

Por su parte, la perrita ‘Keila’ se encuentra recuperándose en un centro veterinario luego de sufrir varias lesiones durante el abuso.