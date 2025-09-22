El Gobierno designó oficialmente a 16 ex jefes paramilitares como gestores de paz de la política de paz total del presidente Gustavo Petro.

Leer más: La CNSC anunció la apertura de la convocatoria para las 1801 vacantes del Sena: ¿Cómo postularse?

Se trata de la resolución 327 de 2025, que designó como gestores de paz a Salvatore Mancuso, Jorge 40, Don Berna, Julián Bolívar y Cuco Vanoy, entre otros ex comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

Esto en medio de la búsqueda de dar un cierre definitivo a la desmovilización paramilitar que se inició en 2003, así como para aprovechar su experiencia en el conflicto y prevenir nuevas violencias.

También figuran en el documento Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán; Hernán Giraldo, Luis Eduardo Cifuentes, Rodrigo Pérez Alzate, Edward Cobos Téllez y los hermanos Buitrago.

Ver también: Joven muerto a tiros en Soledad se había viralizado por video en redes sociales en el que reconocía robo de motos

Todos condenados por homicidios, desapariciones forzadas, violencia sexual, reclutamiento de menores, narcotráfico y desplazamientos, entre otros delitos.

Algunos fueron extraditados y participaron en Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

Le sugerimos: Carlos Gurrola, el hombre que murió tras broma de sus compañeros de trabajo: pusieron desengrasante en su botella

La idea del Ejecutivo es consolidar compromisos de verdad, reparación y no repetición, en un intento de cerrar un proceso de paz inconcluso que dejó vacíos y nuevas violencias.