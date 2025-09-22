Compartir:
Por:  Redacción País

El Gobierno designó oficialmente a 16 ex jefes paramilitares como gestores de paz de la política de paz total del presidente Gustavo Petro.

Se trata de la resolución 327 de 2025, que designó como gestores de paz a Salvatore Mancuso, Jorge 40, Don Berna, Julián Bolívar y Cuco Vanoy, entre otros ex comandantes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

Esto en medio de la búsqueda de dar un cierre definitivo a la desmovilización paramilitar que se inició en 2003, así como para aprovechar su experiencia en el conflicto y prevenir nuevas violencias.

También figuran en el documento Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; Freddy Rendón Herrera, alias El Alemán; Hernán Giraldo, Luis Eduardo Cifuentes, Rodrigo Pérez Alzate, Edward Cobos Téllez y los hermanos Buitrago.

Todos condenados por homicidios, desapariciones forzadas, violencia sexual, reclutamiento de menores, narcotráfico y desplazamientos, entre otros delitos.

Algunos fueron extraditados y participaron en Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

La idea del Ejecutivo es consolidar compromisos de verdad, reparación y no repetición, en un intento de cerrar un proceso de paz inconcluso que dejó vacíos y nuevas violencias.