El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, rechazó este sábado la expulsión de tropas del Ejército en el municipio de La Plata, Huila, donde centenares de pobladores obligaron a los militares a retirarse de la zona. Según las autoridades, la acción habría ocurrido bajo presión de las disidencias de las Farc que intimidan a las comunidades rurales.

De acuerdo con el alcalde Camilo Ospina Martínez, más de 15.000 habitantes de al menos 23 veredas participaron en la movilización, entre ellas Belén, La Aurora, Las Acacias, La Florida, Arrayán, Madroñal y San Rafael.

El mandatario local denunció que la estructura Hernando González Acosta, de las disidencias de las Farc, habría obligado a los campesinos a ubicarse en las vías para impedir el ingreso militar.

Incluso, reportes oficiales señalan que los uniformados fueron retirados en vehículos de la misma población civil hacia el centro poblado de Belén, dentro del municipio de La Plata.

El jefe de la cartera de Defensa advirtió que este tipo de hechos ponen en riesgo a la población y fortalecen a los grupos ilegales.

“Invito a las comunidades a reflexionar sobre las consecuencias de estas acciones: solo benefician a los criminales y exponen a sus hijos y familias al reclutamiento forzado y a nuevas violencias. De manera paralela, instauraremos las denuncias pertinentes para llevar ante la justicia a quienes cometieron este delito”, expresó Sánchez.

El funcionario reiteró que retirar a la fuerza pública abre la puerta a la ilegalidad y compromete la seguridad de los habitantes del Huila.

El llamado de la ONU

La Oficina de la ONU en Colombia también se pronunció sobre lo ocurrido en La Plata. En un comunicado publicado en la red social X, instó al Estado a tomar medidas inmediatas para proteger la vida de las comunidades.

“Seguimos la situación de amenazas que vive desde el pasado jueves la población civil del corregimiento de Belén en La Plata, Huila. Urgen medidas inmediatas para garantizar los derechos de la población”, señaló la entidad.

Además, pidió al Gobierno adoptar acciones con estricta observancia del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los Derechos Humanos, al tiempo que exigió a los grupos armados no estatales respetar a la población civil.

La Plata, ubicada al occidente del Huila, se ha convertido en un punto estratégico para las disidencias de las Farc que buscan expandir su control territorial en corredores del suroccidente del país.

Los bloqueos de comunidades bajo intimidación armada ya se habían registrado en otros departamentos como Cauca y Caquetá, donde el Ejército también ha enfrentado restricciones para ingresar a ciertas zonas rurales.