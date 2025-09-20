El exalcalde y actual concejal de Morales, Cauca, Guido Saúl Córdoba Nieto, fue dejado en libertad en la noche del viernes, tras permanecer más de 20 horas secuestrado.

El funcionario había sido raptado por hombres armados en la mañana del pasado 19 de septiembre, cuando estos ingresaron a su vivienda, en la vereda Carpintero, y se lo llevaron con rumbo desconocido.

Al parecer, Córdoba Nieto había sido secuestrado por delincuencia común. La noticia de su liberación fue confirmada por el alcalde de Morales, Óscar Guachetá Arrubla, quien aseguró que el concejal fue dejado en zona urbana del municipio.

Durante toda la jornada, la comunidad realizó una velatón y convocó a diferentes actos para exigir la pronta liberación del dirigente político, quien es muy querido en la región por su trabajo comunitario y vocación de servicio.

Desde las primeras horas del día, tanto las guardias indígenas (cimarronas) como campesinas, recorrieron el territorio en búsqueda del concejal. Según las autoridades locales, fue esta presión social y las manifestaciones de solidaridad las que hicieron que los captores regresaran al exalcalde sano y salvo junto a su familia.