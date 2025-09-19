En el sector de La Buitrera, en el sur de Cali, una zona conocida por sus casas campestres y colegios privados, fueron asesinados tres hombres en la noche del pasado miércoles 17 de septiembre.

Se conoció que los hombres se trasladaban en una camioneta de alta gama y blindada. La principal hipótesis que se maneja indica que un cuarto pasajero estaría involucrado en el atentado, aunque es una versión que está siendo investigada.

Las autoridades detallaron que el hecho de que las víctimas iban a bordo de un vehículo con blindaje tipo 2, llama la atención, porque no es muy común que una camioneta de este tipo, una Volkswagen Amarok Comfortline, cuente con ese tipo de protección.

De acuerdo con la investigación preliminar, la camioneta circulaba de manera habitual entre Buenaventura y Cali. Sin embargo, pese al blindaje, los proyectiles que impactaron la cabina atravesaron con facilidad el material de protección.

En el lugar del ataque fueron hallados los cuerpos de Daniel Esteban Freire, de 34 años, Brandon Asdrúbal Castrillón, de 29, y una tercera persona cuyo nombre no ha sido revelado. El tercer hombre era de unos 30 años de edad. Ninguna de las tres víctimas tendría antecedentes penales, según informes de la Policía.

De acuerdo con información recopilada por investigadores, los tres hombres se dedicaban al comercio de oro en el Valle del Cauca. Freire, señalado como el líder de la actividad, figuraba además como propietario de varios vehículos de transporte público que en su momento trabajaron para la empresa Sociedad Vallecaucana de Transportes S.A.

“Avanzamos, por supuesto, con una recompensa de hasta $50 millones por información que permita determinar los responsables de estos hechos. Es importante recordar la línea contra el crimen 321 3945156”, declaró sobre el crimen Jairo García, secretario de Seguridad de Cali.