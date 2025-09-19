Tras ocho días hospitalizada, la mujer que sufrió quemaduras graves luego de que un hombre la rociara con gasolina y prendiera fuego en Medellín, murió el pasado martes 16 de septiembre.

Leer también: Refuerzan seguridad en Palogordo por traslado de alias El Costeño, capturado por el magnicidio de Miguel Uribe

La mujer, en condición de calle, fue atacada el pasado 8 de septiembre en el barrio Guayabal de la capital de Antioquia, en el suroccidente de la ciudad. El ataque se perpetró bajo un puente de este sector de la ciudad. Testigos vieron a la víctima, de entre 30 y 35 años, discutir con un hombre de 64 por el supuesto daño a unas plantas sembradas en la canalización.

El hombre, identificado como Ernesto Oviedo Maldonado, se retiró del lugar, pero regresó minutos después, roció líquido inflamable en el cambuche donde estaba la mujer, lo que generó el incendio que dejó gravemente herida a hoy occisa.

La mujer, tratando salvar su vida, se lanzó a una quebrada cercana para tratar de apagar las llamas en su cuerpo. Habitantes del sector la auxiliaron y la trasladaron a la sede de la Cruz Roja, desde donde fue remitida a un hospital de la ciudad, donde permaneció en cuidados intensivos.

Importante: Víctimas del conflicto recibieron 18.000 hectáreas de tierras que pertenecieron a las AUC y el Cartel de Medellín

La mujer falleció, pese al esfuerzo de los médicos, tras sufrir quemaduras en un 60 % de su cuerpo.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá desplegó un operativo y logró capturar al adulto mayor. Contra Oviedo Maldonado un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento, y ahora enfrenta cargos por tentativa de homicidio, que ahora podrían ajustarse debido al fallecimiento de la víctima.