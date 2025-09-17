Por razones desconocidas, el Gobierno Nacional echó para atrás la designación de Gloria Patricia Perdomo como ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en reemplazo de Julián Molina.

La salida del funcionario, cuota del partido de la U en el gabinete ministerial, se produce luego de la derrota del Gobierno en el Senado tras la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

En este sentido, Presidencia designó a Yeimi Carina Murcia Yela como como la nueva líder de la cartera.

Murcia, quien se desempeñaba como viceministra de Transformación Digital, es es comunicadora social de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en Gobierno y Gerencia Pública de la Universidad Externado de Colombia y magíster en Derechos Humanos de la Universitat Oberta de Catalunya (España), institución que le otorgó una beca por excelencia académica.

Además, a lo largo de su trayectoria en el sector público ha ocupado cargos estratégicos, incluido el de ministra encargada de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Su liderazgo ha estado dirigido a impulsar políticas de transformación digital con enfoque social, equidad de género, diversidad y una visión ética y humana del uso de la tecnología.