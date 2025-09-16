Tres muertos y cinco heridos fue el saldo que dejó un accidente de tránsito ocurrido el pasado lunes 15 de septiembre, en la vía que conduce de Chigorodó a Carepa, en el Urabá antioqueño.

El siniestro sucedió cuando un bus de la empresa Transeba (Transportes Especiales Buses y Mixtos) chocó contra un camión.

Se conoció que el bus llevaba 25 aprendices del Sena, pues había sido contratado para actividades de Bienestar al Aprendiz en el Encuentro Regional Recreo Deportivo de Aprendices SENA, programado en el Complejo Central de la Minorista.

La institución mediante un comunicado informó que dos de los aprendices fueron las victimas mortales del accidente, por lo que les mandaban un mensaje de condolencia a los familiares.

Fueron identificados como: Luz Felicia Segura Terán: Aprendiz de Técnico en Ejecución de Programas Deportivos, del Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico de Apartadó; y Alex Esmit Chaverra Salas: Aprendiz de Tecnólogo en Implementación de Infraestructura de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, del Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico de Apartadó.

“Sentimos profundamente lo ocurrido con los aprendices y servidores públicos que resultaron heridos o afectados por este lamentable accidente. El Sena Antioquía brindará a todos ellos y a sus familias el acompañamiento y la atención necesarios en estos momentos de dolor”, fue lo que dijo la entidad en el comunicado.

Por su parte, los heridos fueron identificados como el profesional de deportes de Bienestar al Aprendiz, la enfermera de Bienestar al Aprendiz del Centro y tres aprendices, quienes se encuentran fuera de peligro.

El conductor del bus permanece en estado crítico, informó RCN Medellín.

Las autoridades se encuentran en las investigaciones para determinar cuáles fueron las causas del accidente.

“Los heridos fueron trasladados hasta un centro hospitalario de Mutatá donde reciben atención médica. La Policía Nacional hace un llamado a todos los actores viales a respetar las normas de tránsito, la seguridad vial es un compromiso de todos”, dijo el coronel Jovanni Cepeda Sanabria, comandante de Policía Urabá.