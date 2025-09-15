Una niña de nueve años de edad fue asesinada en la madrugada del pasado domingo 14 de septiembre en medio de una riña familiar en el municipio de Mosquera, Cundinamarca.

De acuerdo con el reporte de la Policía, el principal sospechoso del crimen de la menor de edad es su padrastro, de 33 años, quien al parecer sostuvo una fuerte discusión con su pareja sentimental el domingo.

Vecinos dieron aviso a la Policía tras escuchar gritos que provenían del interior de la vivienda de la pareja. Al parecer, esta no era la primera vez que el hombre y la madre de la niña protagonizaban escandalosas discusiones.

Lo más grave de esta situación fue que la agresión verbal pasó a ser física, siendo la pequeña de nueve años la más afectada.

Según detalló a la emisora ‘Alerta Bogotá’ el teniente coronel John César Rosas, comandante encargado de la Región Metropolitana de Policía La Sabana (REMSA), cuando los uniformados llegaron a la residencia encontraron a la menor de edad con múltiples heridas de arma blanca.

Aunque la niña fue trasladada al hospital de Mosquera, murió debido a la gravedad de las “múltiples lesiones en la zona torácica con un arma cortopunzante” que recibió, al parecer, de su padrastro.

El hombre también fue hallado dentro de la vivienda con varias heridas. Al parecer, intentó quitarse la vida tras atacar brutalmente a su hijastra, por lo que recibe atención en un centro médico.

“Está bastante delicado de salud”, indicó el teniente coronel John César Rosas al citado medio.

Sobre la madre de la pequeña, el oficial aseguró que no se encontraba en el domicilio cuando llegaron los policías, pero al parecer no resultó herida.

Sobre el presunto feminicida, indicó que no registra antecedentes judiciales ni había denuncias en su contra por violencia intrafamiliar.

“Hoy más que nunca hacemos un llamado de atención a no guardar silencio y, si se conocen casos de violencia, hay que denunciarlos. La vida de una menor no puede depender de ello”, dijo el teniente coronel John César Rosas en ‘Alerta Bogotá’.