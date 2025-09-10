En Bogotá, un juez penal del circuito emitió fallo condenatorio contra Brenda Gissele Celeita Angarita, una peluquera señalada de practicar de manera clandestina un procedimiento estético que terminó con la vida de una mujer.

Los hechos ocurrieron el pasado 15 de septiembre de 2023 en un salón de belleza ubicado en la localidad de Antonio Nariño, al sur de la capital.

El establecimiento no contaba con licencias para ofrecer servicios de salud, pero allí se llevó a cabo una intervención estética bajo la responsabilidad de Celeita Angarita, quien no tenía formación médica ni experiencia certificada.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, la procesada inició una supuesta liposucción. En medio del procedimiento, la paciente presentó convulsiones y tuvo que ser trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde falleció posteriormente a causa de un paro respiratorio.

Tras analizar las pruebas, el juez declaró a Brenda Gissele Celeita Angarita culpable del delito de homicidio culposo.

“Celeita Angarita, sin contar con estudios de medicina ni la experiencia requerida, comenzó a realizar un procedimiento de liposucción”, indicaron.

Asimismo, la audiencia de individualización de pena y sentencia se llevará a cabo en octubre, cuando se conocerá la sanción que deberá enfrentar.