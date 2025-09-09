Tratando de pasar como un ciudadano cualquiera, en Piedecuesta, Santander, fue detenido este lunes 8 de septiembre un hombre de nacionalidad alemana acusado de herir a 47 personas en un ataque escolar.

El hombre, identificado como Georg Riess, de 34 años, fue capturado tras un operativo conjunto entre la Policía Nacional de Colombia, Interpol y las autoridades de Alemania.

El ciudadano extranjero estaba condenado por el atentado en cuestión, que ocurrió el 17 de septiembre de 2009, cuando ingresó al colegio Carolinum Gymnasium, en Baviera, armado con bombas molotov, un hacha, cuchillos y martillos, dejando un saldo de 47 heridos, 12 de ellos de gravedad, entre estudiantes y profesores.

En ese momento se demostró que el ataque había sido planeado con antelación. Incluso dejó una nota, con fecha del 11 de septiembre de 2009, con la frase: “La escuela debe pagar”.

Riess fue condenado por el atentado en 2010 a nueve años de régimen juvenil y a un internamiento psiquiátrico indefinido, porque se demostró que padecía de un grave trastorno mental.

Las autoridades colombianas detallaron que en agosto de este año escapó de la clínica donde cumplía la medida en Alemania, viajó a Brasil y luego llegó a Bucaramanga.

“La captura se logró gracias a una notificación roja de Interpol, ejecutada por la Oficina Central Nacional en Colombia en coordinación con la Policía Federal de Alemania (BKA). El ciudadano alemán fue ubicado y detenido en Piedecuesta. Era requerido por las autoridades de su país tras haberse fugado de un centro psiquiátrico”, declaró el mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director general de la Policía Nacional.

El extranjero será extraditado a Alemania.