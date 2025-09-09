El Ejército Nacional, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, capturó en el centro poblado Berlín, en El Doncello, Caquetá, a José Alexander Teochez Gómez, conocido como alias El Enano, presunto cabecilla financiero de la subestructura Rodrigo Cadete, al mando de alias Calarcá. La operación se desarrolló en el marco de la Campaña Ayacucho Plus.

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, el procedimiento fue ejecutado por tropas del Gaula Militar que, apoyadas por inteligencia, lograron neutralizar un intento de hostigamiento por parte de integrantes del grupo armado.

Alias El Enano era considerado pieza clave en las finanzas de la estructura ilegal, pues se encargaba de imponer cobros extorsivos a comerciantes, ganaderos y transportadores en Caquetá.

𝐆𝐎𝐋𝐏𝐄 𝐀 𝐋𝐀𝐒 𝐃𝐈𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀𝐒 𝐃𝐄 ‘𝐂𝐀𝐋𝐀𝐑𝐂𝐀’: 𝐂𝐀𝐄 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐒 ‘𝐄𝐋 𝐄𝐍𝐀𝐍𝐎’, 𝐉𝐄𝐅𝐄 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐄𝐑𝐎 𝐃𝐄 𝐒𝐔𝐁𝐄𝐒𝐓𝐑𝐔𝐂𝐓𝐔𝐑𝐀



Señalamientos en su contra

Las autoridades señalan que el capturado habría participado en la planeación del atentado con explosivos registrado en Florencia el 22 de agosto. Además, tenía orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio, tráfico y porte ilegal de armas.

El ministro Sánchez aseguró que su detención debilita la capacidad de intimidación y extorsión de la organización en esta región del sur del país.

El Ejército destacó que con la captura de este cabecilla se busca reducir los hechos de violencia en Caquetá, uno de los departamentos más golpeados por las acciones de las disidencias de las FARC. La subestructura Rodrigo Cadete es señalada de perpetrar homicidios selectivos, atentados con explosivos y presiones económicas contra la población civil.

La Fuerza Pública reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar casos de extorsión o reclutamiento forzado a través de las líneas oficiales del Gaula.

Canales de denuncia

Contra el crimen: 314 358 7212

Línea gratuita: 107 y 157

Gaulas Militares y de Policía: 147 y 165

Reclutamiento infantil: 141

Las autoridades enfatizaron que todas las denuncias cuentan con absoluta reserva.