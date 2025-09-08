En confusos hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, la embarcación en la que se movilizaba la alcaldesa del municipio de Mosquera, Nariño, Karen Lizeth Pineda Pineda, fue atacado por la Armada Nacional, dejando un saldo de un muerto y un herido.

Lea: Masacre en Cúcuta: tres hombres fueron asesinados en un establecimiento nocturno

Aunque la alcaldesa resultó ilesa, uno de sus asesores murió tras ser impactado con arma de fuego y uno de sus escoltas terminó herido.

“En una situación confusa, la Armada hace unos disparos a la embarcación de la alcaldesa y ahí resulta una persona herida, que es la persona que le guarda la seguridad a la alcaldesa, y una persona también fallece en los hechos. Nosotros lamentamos esta situación y hemos estado en permanente comunicación con el Ejército Nacional, con la Brigada, con el coronel de la Marina para tener claridad sobre estas situaciones”, dijo el secretario de Gobierno de Nariño, Freddy Gámez, a ‘Caracol Radio’.

Lea: Perú retiró bandera de Colombia izada en pueblo fronterizo, confirma el canciller Elmer Schialer

La víctima mortal fue identificada como Luis Fernando Sánchez, según informó el líder social Benildo Estupiñán en un video.

“Todos estos hechos son materia de investigación, pedimos que la Armada pueda poner todo su dispositivo para esclarecer la situación, y le pedimos a la comunidad de Mosquera, en este momento, toda la comprensión, la tranquilidad, para que pueda extraer el cuerpo de nuestro compañero Sánchez, pero también para que una aeronave rápidamente pueda aterrizar y sacar a la escolta que se encuentra grave”, sostuvo.