El Ejército Nacional reportó este sábado un ataque armado contra soldados que prestaban apoyo y vigilancia en un puesto de control militar, en la vía San José de la Montaña-Hidroituango, en Antioquia.

Las autoridades indicaron que los militares hicieron la señal de ‘pare’ a un vehículo aparentemente sospechoso, sin embargo los ocupantes ignoraron la orden y dispararon contra los uniformados. Pudo establecerse que se trataba de tres hombres, quienes terminaron enfrentándose con arma de fuego a las tropas del Ejército.

Los presuntos sospechosos lograron escapar pero dejaron el vehículo abandonado en la vía, por lo que los militares sospecharon que podía tratarse de una bomba, hipótesis que fue descartada posteriormente tras una exhaustiva revisión del mismo.

Por el momento se desconocen las identidades de los presuntos criminales o si pertenecen a algún grupo armado ilegal. Por fortuna los soldados resultaron ilesos luego del enfrentamiento armado.

Por su parte el Ejército señaló que dicho artefacto habría sido instalado por presuntos miembros del grupo armado organizado (GAO) ELN, con el objetivo de perpetrar acciones terroristas sobre esta importante vía, y así afectar la movilidad en esta zona de Antioquia.

La comunidad aledaña difundió en redes sociales varios videos en los que se escucha el momento exacto del combate.