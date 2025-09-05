En la noche de este jueves 4 de septiembre dos soldados profesionales fueron asesinados por disidentes de las Farc en zona rural de la vereda Cascada, municipio de Sucre, Cauca, según informó el Comando de la Vigésima Novena Brigada, unidad orgánica de la Tercera División del Ejército Nacional.

Los militares formaban parte de las tropas del Batallón de Alta Montaña N.° 4, que sostuvieron este jueves un combate de encuentro contra integrantes del grupo armado organizado residual (GAO-r) ‘Estructura Andrés Patiño’, de la disidencia que opera bajo el mando de alias Iván Mordisco.

“En el hecho fueron asesinados nuestros soldados profesionales Jaduer Córdoba Ruiz, oriundo del municipio de Dagua, Valle del Cauca, y Jheison José Puchaina Barliza, procedente de Manaure, La Guajira”, detalló el Ejército en un comunicado.

Los soldados llevaban tres años en la institución castrense.

“Desde este Comando lamentamos profundamente esta irreparable pérdida y expresamos un respetuoso mensaje de solidaridad y condolencia a las familias y allegados de nuestros militares”, agrega el comunicado.

El Ejército indicó que puso a disposición de las familias de los fallecidos un equipo multidisciplinario para brindarles apoyo y acompañamiento integral en este difícil momento.

“La Vigésima Novena Brigada continuará adelantando de manera decidida las operaciones militares en el suroccidente del país, reiterando su compromiso con la seguridad y el bienestar de los habitantes del departamento del Cauca”, concluyó.