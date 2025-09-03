El exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, fue elegido en la tarde de este miércoles como nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

El abogado obtuvo 62 votos a su favor, mientras que María Patricia Balanta, la otra gran opcionada, logró 41 sufragios.

Camargo Assis es abogado de la Universidad Sergio Arboleda con especialización, maestría y doctorado en derecho.

Ha ocupado cargos como Defensor del Pueblo y Vicerrector de proyección universitaria de la Universidad Sergio Arboleda.

Noticia en desarrollo...