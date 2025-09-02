El senador conservador Efraín Cepeda criticó este martes al presidente Gustavo Petro por supuestamente interferir en la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

Hasta la semana pasada, Camargo Assis, el pasado defensor del Pueblo, era el gran opcionado para asumir la dignidad. El jurista cuenta con el respaldo de Cambio Radical, Centro Democrático, liberales y conservadores; no obstante, el Gobierno nacional, con Armando Benedetti a la cabeza, ha empezado a igualar la balanza.

“La elección de la nueva magistrada o magistrado, definirá todo el cuadro de alianzas en el congreso de la república. No podemos ceder a quienes han apoyado el fascismo”, señaló Petro en su cuenta de X.

Por su parte, Cepeda cuestionó: “El presidente Petro, al interferir en la elección de magistrados de la Corte Constitucional, vulnera la separación de poderes y la autonomía del Congreso. Calificar de “fascistas” a los candidatos que no siente afines es un acto irresponsable y peligroso, especialmente en un país con un historial de violencia política”.

“Los congresistas merecen respeto, no amenazas ni descalificaciones. Este no es el tono que deben adoptar los poderes públicos en una democracia. Sus palabras polarizan y pueden incitar a la intolerancia. Exhorto al presidente a actuar con mesura y respeto hacia las instituciones para no enrarecer el clima político de Colombia, que requiere unidad y diálogo”, agregó.

Por último, Cepea instó a los congresistas de “todas las tendencias políticas a mantenerse firmes ante cualquier presión, defendiendo la independencia de los poderes públicos y fortaleciendo la democracia con una postura clara contra este tipo de intervenciones”.