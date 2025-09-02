Como Mesías Escalante Murcia y María Yaneth Molina Hurtado fueron identificados los cuerpos encontrados hallados en las últimas horas por parte de las autoridades en Tuluá, Valle del Cauca. Se trata de una pareja de esposos que había sido secuestrada en la vereda Coloradas, corregimiento de San Antonio, municipio de Sevilla, donde se encontraba su finca.

De acuerdo al reporte preliminar, la pareja fue sacada de su finca por hombres armados y luego fueron trasladados a Tuluá, donde fueron asesinados.

El hallazgo se produjo gracias a un operativo en conjunto entre la Policía del Valle del Cauca, junto con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades también detallaron que los cadáveres presentaban señales de tortura, estaban atados de pies y manos, y reflejaban varias heridas profundas con arma blanca.

Por parte de la Policía del Valle del Cauca se afirma que se adelantan las investigaciones. No se descarta por el momento que el crimen tenga que ver con la disputa de tierras o la acción de estructuras de bandas delincuenciales, quienes operan en esta zona montañosa del departamento del Valle del Cauca.

La familia de la pareja, por su parte, ha pedido justicia y celeridad en la investigación. Además, han pedido seguridad, pues han recibido amenazas por parte de personas desconocidas.

De igual forma, aseguraron que las víctimas eran personas trabajadoras y queridas en el entorno donde vivían, además de ningún antecedente relacionado con alguna actividad ilícita.