Las audiencias preparatorias de juicio contra Nicolás Petro por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito se reanudaron este lunes 1 de septiembre.

En la diligencia, el abogado defensor Alejandro Carranza le expuso al juez Hugo Carbonó su solicitud de que las pruebas de la Fiscalía para el juicio no sean tenidas en cuenta, argumentando que estas están “contaminadas” e inclusive utilizadas para “campañas políticas”.

“Todas las evidencias que le pretenden llevar a usted su señoría han sido contaminadas, las conocen los medios, e inclusive las utilizan hoy para hacer campañas políticas”, señaló el representante del exdiputado del Atlántico e hijo del presidente Gustavo Petro.

El abogado argumentó, además, que para el proceso no sea tenida en cuenta la inspección que realizó la Fiscalía a la Procuraduría General de la Nación porque, según él, se realizó sin una orden judicial.

Vale mencionar que la inspección en el Ministerio Público fue realizada por el investigador Víctor Forero, quien fue capturado y está privado de la libertad por los delitos de ocultamiento, alteración o destrucción de elementos materiales probatorios, y favorecimiento.

Al respecto, el abogado Carranza aseveró que “la Fiscalía no puede hacerle inspecciones a la Procuraduría sin órdenes judiciales. Y la razón es porque aquí no se trata de una colaboración institucional. Esta inspección, por ejemplo, a la Procuraduría, se hizo sin que el juez de control de garantías autorizara que permitiera levantar de la reserva del proceso disciplinario”.

Añadió que en este caso, “el señor (Víctor) Forero fue e hizo una inspección a la Procuraduría y pretende entonces traer acá a través de un DVD lo que hizo en esa investigativa técnica. En consideración de este defensor eso no es posible”, señaló.

Nicolás Petro denunció ante la Fiscalía a Vicky Dávila y Day Vásquez

El pasado 28 de agosto, Nicolás Petro anunció una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra de su exesposa Day Vásquez y la precandidata presidencial Vicky Dávila por la divulgación de conversaciones privadas suyas sin consentimiento.

El exdiputado del Atlántico se refiere a los seis chats de WhatsApp que Vicky Dávila publicó el pasado 3 de agosto y que muestran conversaciones suyas con Day Vásquez en el año 2021.

En los chats se habla de fiestas de Gustavo Petro durante la campaña presidencial, que incluyeron “mujeres de la calle” y consumo excesivo de alcohol, lo que, de acuerdo con lo dicho por Dávila, llevaron a ausencias injustificadas en la campaña.