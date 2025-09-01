El presidente Gustavo Petro, por medio de una publicación en su cuenta de X, se refirió al despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, cerca de las costas de Venezuela.

Leer también: Canciller Villavicencio rechaza en nombre de la Celac “la lógica de intervención” en reunión por despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

El mandatario aseguró y comparó la situación con lo ocurrido en Siria e Irak, que ya vivieron intervenciones por parte de Estados Unidos.

“Si hay una agresión violenta contra Venezuela, lo que vemos en Siria e Irak será la realidad de toda la región grancolombiana. Asesinos de masas se adueñarán de territorios, movidos por la codicia, y los estados se debilitarán como instrumentos de paz social”, se lee en la primera parte del trino de Petro.

Agregó: “Por eso en la patria grande de Bolívar no puede haber sino soberanía nacional, ni en Panamá, ni en Ecuador ni en Colombia ni en Venezuela deben haber sujeciones serviles a extranjeros. La región debe coordinar en términos de igualdad, su política antinarcotráfico con los extranjeros, pues se trata de un problema de la humanidad, pero en términos de igualdad, no de sumisión”.

Si hay una agresión violenta contra Venezuela, lo que vemos en Siria e Irak será la realidad de toda la región grancolombiana. Asesinos de masas se adueñarán de territorios, movidos por la codicia, y los estados se debilitarán como instrumentos de paz social.



Por eso en la… — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 1, 2025

Petro citó una publicación de un video del youtuber mexicano Diego Ruzzarin, quien habla sobre una posible invasión de Estados Unidos a Venezuela, en la cual Colombia sería arrastrada al conflicto.

El creador de contenido también habla de que Estados Unidos instalaría bases militares en Venezuela, y principalmente en la frontera con Colombia.

Importante: Maduro dice que 1.200 misiles de Estados Unidos apuntan a Venezuela

“Petro ya se dio cuenta de esto y por eso dice ‘no puedo permitir esto, porque a mí también me tocaría’”, dice Ruzzarin.

Hay que recordar que Petro ya mencionó anteriormente que el Cartel de los Soles, que es la razón que ha dado el Gobierno de Donald Trump para el despliegue militar (detener el narcotráfico en la zona), no existe.

“El Cartel de los Soles no existe, es la excusa ficticia de la extrema derecha para derribar gobiernos que no les obedecen”, expresó Petro en un mensaje publicado en la red social X hace una semana.

“Le propuse a EE. UU. y Venezuela que juntos destruyamos ese cartel (la Junta del Narcotráfico). Es coordinar y no someter. El problema político de Venezuela se resuelve entre los venezolanos mismos y hablando y con más democracia. Una Venezuela descarbonizada debe ser el propósito”, también agregó en ese mensaje el mandatario colombiano.