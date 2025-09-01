El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este lunes que ocho barcos militares desplegados por Estados Unidos con 1.200 misiles y un submarino nuclear “apuntan” al país caribeño, lo que calificó como una “amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal” que considera “comparable” con la crisis de 1962 en Cuba.

“Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se haya visto en nuestro continente en los últimos 100 años. (...) Ellos (el Gobierno de EE.UU.) han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar, y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa”, dijo Maduro en una rueda de prensa ante medios internacionales.

El gobernante expresó que “se ha montado” contra su país “un bodrio” y que “la máxima presión extravagante, estrafalaria, inmoral y brutal” es “solo comparable, en su momento, con la crisis” de 1962, cuando la extinta Unión Soviética trató de instalar misiles nucleares de alcance medio en Cuba, lo que provocó una crisis con EE. UU. que puso a las dos superpotencias al borde del conflicto atómico.

Maduro dijo que las autoridades estadounidenses “se equivocan creando” la que calificó como una “narrativa bien, pero bien absurda” sobre un combate contra el narcotráfico para justificar el envío de “buques de guerra”, al insistir en que el país caribeño “tiene récord en su lucha” contra el comercio ilegal de narcóticos.

En este contexto, el líder del chavismo señaló que los dos canales de comunicación que su país tiene con EE.U U. -uno con el encargado de Negocios interino de la llamada Oficina Externa de los EE.UU. para Venezuela, John McNamara, y otro con Richard Grenell, enviado especial del presidente Donald Trump- están hoy “malogrados” y “maltrechos”.

Sin embargo, aclaró que Venezuela seguirá “recuperando” a sus migrantes en el exterior, entre ellos, los deportados por Estados Unidos.

Maduro advierte con declarar “en armas” a Venezuela

Este lunes, Maduro también advirtió de la posibilidad de declarar “en armas” a su país en caso de que enfrente una agresión extranjera.

“Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada, en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela, y declararíamos constitucionalmente la República en armas”, afirmó Maduro.

El gobernante aclaró que se trataría de una estrategia “eminentemente defensiva”, que, aseguró, incluiría, “dos formas de lucha”, una diplomática y otra armada.