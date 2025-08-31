Después de un periodo alejada de las redes sociales debido al duelo, María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, se manifestó en la mañana de este domingo 31 de agosto, por medio de un video contundente en el que lamentó profundamente la ola de violencia que vive Colombia.

Desde su cuenta oficial de Instagram, Tarazona expresó su dolor por el asesinato de 13 policías, resaltando que eran “hombres que con honor y lealtad servían a la patria”, y comparó este hecho con lo ocurrido sobre el impacto irreparable que la violencia tiene en los hijos, especialmente en el suyo, Alejandro.

“Hijos que como Alejandro nunca más jugarán con sus padres. Niños que crecerán con esa ausencia clavada en el alma y nada los puede curar. Hijos que serán llorados por sus padres para siempre”, dijo.

Además, María Claudia dirigió un mensaje de solidaridad a las esposas que han perdido a sus parejas y deben continuar criando a sus hijos bajo una pena indescriptible.

“Hoy mi dolor es más profundo por cada una de ellas. Las abrazo con el alma, a esas mujeres que como yo tendremos que vivir el resto de nuestras vidas con el corazón desgarrado”, añadió, al tiempo que ofrecía su apoyo incondicional “aquí estoy para cada una de ellas, para servirles, para acompañarlas en este camino que ninguna familia debería transitar jamás”.

Por último, lanzó un llamado a la unión nacional frente al miedo, “hoy más que nunca debemos estar unidos, con más fe que nunca, con más esperanza que nunca, por Colombia y por nuestros héroes. Como sociedad tenemos que levantar la voz y decirle a ese mal que tienen los días contados”, concluyó.