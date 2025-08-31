En el marco del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo que se adelantará en la ciudad de Riohacha la próxima semana, la organización Venezolanos en Barranquilla liderará el evento paralelo ‘Construyendo rutas de integración: desafíos y oportunidades para la población venezolana en América Latina’.

El evento se llevará a cabo el próximo miércoles 3 de septiembre en la Biblioteca Virtual Héctor Salah Zuleta, en Riohacha, a partir de las 12:00 a.m. a 1:15 p. m.

El evento reunirá a actores clave del Gobierno colombiano, organismos internacionales, banca multilateral y sociedad civil, con el propósito de reflexionar y avanzar en soluciones efectivas, sostenibles y coordinadas para la inclusión de la población migrante y refugiada venezolana en Colombia y la región.

El evento contará con la participación de Migración Colombia, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fundación Comparte y Veneactiva, quienes dialogarán sobre las rutas de integración, la movilidad laboral, la cooperación internacional y el rol de la sociedad civil en este proceso.

“Esta es una oportunidad estratégica para avanzar en soluciones concretas que respondan a las necesidades de las personas en movilidad humana y de las comunidades de acogida. Nuestra organización ha trabajado desde lo local, nacional e internacional promoviendo la apertura de espacios de diálogo y construcción colectiva, y este foro nos permite fortalecer la articulación y coordinación entre todos los actores involucrados”, indicó Juan Carlos Viloria Doria, vicepresidente de Venezolanos en Barranquilla.

De acuerdo a datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes (R4V), en de América Latina y el Caribe, que ya concentra más del 85 % de los casi 7,9 millones de personas refugiadas y migrantes originarias de Venezuela, la presión sobre los sistemas de acogida es inmensa.

Colombia, como principal país receptor, acoge a más de 2,8 millones de venezolanos, mientras convive con una crisis humanitaria interna de más de 7 millones de desplazados, según cifras de ACNUR. “Estas cifras evidencian con claridad la urgencia, vigencia y pertinencia de este evento paralelo como plataforma para promover soluciones integrales, sostenibles y coordinadas”.