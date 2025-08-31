Un nuevo capítulo se abre en la batalla legal entre Frisby España y Frisby Colombia, pues ahora la compañía que opera en el continente europeo advirtió que tomará medidas judiciales tras recibir amenazas y hostigamiento.

La empresa Frisby España S.L. reveló a través de un comunicado que su el portavoz y representante, Charles Dupont, ha sido víctima de constantes mensajes intimidatorios en redes sociales.

Instagram @charlesdupontt

“En las últimas semanas, el señor Dupont ha recibido amenazas de muerte, hostigamientos contra su familia y mensajes intimidatorios en redes sociales, incluyendo la divulgación de información privada y la circulación de calificativos falsos que atentan contra su honra e imagen”, señala.

“Rechazamos categóricamente cualquier forma de violencia, incitación al odio o linchamiento mediático. Ningún desacuerdo comercial o jurídico puede justificar que una persona o su familia vean comprometidos derechos básicos como la vida, la seguridad, la honra y la dignidad”, agrega.

Asimismo, el grupo jurídico Orbes & Zúñiga Abogados indicó que se interpondrán acciones legales en Colombia.

“Para que las amenazas recibidas sean investigadas y sancionadas, y se evite que estos hechos se repitan”, expresan.

En el comunicado, la compañía española explicó que el proceso legal sobre la marca ‘Frisby’ continúa su curso en la Unión Europea.

Frisby España planea abrir 12 sedes antes de que finalice 2025

Frisby España está “a punto” de abrir 12 sedes en el país ibérico muy pronto este año, esto según lo adelantó Charles Dupont, el portavoz de la polémica compañía que es señalada de plagio de imagen a su par colombiano.

En la capital, Madrid, y en Barcelona se abrirá un restaurante en cada ciudad, adicionalmente, se realizará la apertura de 10 cocinas escondidas enfocadas en domicilios. “Eso en las 10 más grandes ciudades españolas para para servir la más grande cantidad de clientes lo más rápidamente posible”.

Según dijo a través de un video publicado en la cuenta de Instagram de la empresa, están en un ronda de inversión que esperan termine en agosto próximo y que será crucial para la financiación de las obras de los restaurantes en Madrid y Barcelona.

“También eso va a financiar los alquileres, los primeros meses de alquiler para las 10 cocinas escondidas y así tener una presencia nacional inmediata”, señaló Dupont. Además para poner en operación sus sedes contratarán a unas 90 personas, algo que están “a punto” de hacer.

Pese a las denuncias de plagio y el litigio que aún se encuentra en vigencia con Frisby Colombia, empresa fundada en la década del 70 con presencia en todo el territorio nacional, el empresario no descarta abrir en 2025 los restaurantes principales aunque aún no ha puesto fecha.

“Tenemos muchísimas ganas de abrir. Estamos ahora mismo a 100 % en el operativo para abrir lo más rápidamente posible. Tenemos muchísimas ideas muy top”, expuso.

Charles Dupont no negó que Frisby España esté enfrentando líos judiciales por el supuesto plagio de imagen a Frisby Colombia, pero indicó que superar esto es el primera paso para luego realizar las aperturas. “Pensamos que ahora tenemos que salir de esta controversia”.