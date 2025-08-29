El pasado jueves por la noche las autoridades de Itagüí, Antioquia, confirmaron la captura de Juan Camilo Jaramillo, mejor conocido en el mundo del hampa como ‘Bola’, considerado como uno de los más buscados en esa población antioqueña.

‘Bola’, que fue capturado el pasado 13 de agosto, es recordado por su anterior captura pues su mamá también fue detenida y tras esto en sus redes sociales posteó una publicación en el que le pedía perdón a su familia.

Su detención se dio luego un allanamiento en su residencia donde las autoridades incautaron 600 dosis de estupefacientes, un supresor de sonido para arma de fuego (silenciador) y máquinas de armado artesanal de cigarrillos.

Cortesía De esta manera 'Bola' le pidió perdón a su madre por meterla en la cárcel en 2024.

“Aunque le pidió perdón a su mamá por meterla a la cárcel, la justicia no lo perdonó y hoy está tras las rejas. En Itagüí, el delincuente no la tiene fácil, somos una ciudad próspera y segura”, informó el pasado jueves la Alcaldía de Itagüí.

Jaramillo fue capturado por la patrulla de vigilancia y es señalado de ser el presunto coordinador del grupo delincuencial ‘Yarumito’. Además, era requerido por los delitos de concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, esto de acuerdo a información de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

A su historial delictivo se le suma una orden de captura por violencia intrafamiliar contra su compañera sentimental.

Con la banda ‘Yarumito’ era, según detallan las autoridades, el responsable de distribuir drogas en plazas de vicio reconocidas en los barrios de Yarumito, San Pío X, Guamalito y La Independencia, todos en Itagüí.

Igualmente, era coordinaba el recaudo del dinero producto de estas actividades ilícitas, con rentas criminales de más de $6 millones diarios, según detalló el diario El Colombiano.

Cae en Bello el ‘Mono Abraham’, uno de los más buscados en Barranquilla

En el municipio de Bello, Antioquia, la Policía Nacional logró la captura de Abraham Alfredo López Caballero, conocido como alias Mono Abraham, unos de los individuos más buscado por las autoridades en Barranquilla y su área metropolitana, y señalado como segundo cabecilla y dinamizador del narcotráfico de la estructura criminal ‘los Costeños’.

De acuerdo con las autoridades, el capturado habría llegado a Medellín con el objetivo de pactar alianzas criminales con la banda ‘Los Triana’, en especial para la apertura de nuevas rutas internacionales de narcotráfico.

Cortesía

Este hombre ya había sido capturado en 2022 por múltiples homicidios cometidos en Soledad, Atlántico. Además, la Fiscalía General de la Nación lo vinculó con la masacre del barrio Las Flores, en la localidad Riomar de Barranquilla, hecho que dejó seis muertos y tres heridos.

En su momento, el ente investigador asoció a alias el Mono Abraham con el traslado de los sicarios que actuaron en ese homicidio múltiple, registrado en septiembre de 2022.

Sin embargo, el individuo recuperó la libertad en 2024 tras un vencimiento de términos.