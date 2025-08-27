La Corte Suprema de Justicia informó este miércoles en un boletín que su Sala de Instrucción acusó a los congresistas Iván Name, de la Alianza Verde, y Andrés Calle, del Partido Liberal, ex presidentes del Senado y la Cámara respectivamente, por el escándalo de corrupción de la Ungrd.

Lea también: Senador Motoa informa que la Corte Suprema se abstuvo de investigarlo por el caso de Las Marionetas

“La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en sesión extraordinaria realizada en la capital del Meta, resolvió acusar a los congresistas Iván Leónidas Name Vásquez y Andrés David Calle Aguas por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio”, se lee.

Recuerda el alto tribunal que Name Vásquez y Calle Aguas son investigados por presuntamente recibir dinero proveniente de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (Ungrd) a cambio de favorecer la aprobación de proyectos en trámite en el Legislativo.

Lea también: Expediente de campaña de Petro del 2022 será trasladado por el CNE a la Comisión de Acusaciones de la Cámara

“Luego de una labor investigativa que incluye declaraciones y pruebas técnicas, la Sala consideró que hay indicios suficientes para llevar a juicio a los procesados”, agrega el reporte.

Mediante decisión del 7 de mayo pasado el máximo tribunal de la justicia ordinaria había ordenado medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para ambos procesados, medida que actualmente sigue vigente.

Lea también: Comandante de las FF. MM. tilda de “estrategia criminal” instrumentalización de civiles por parte de grupos armados para secuestrar militares

Y concluye el comunicado explicando que si la acusación queda en firme, el caso será remitido a la Sala Especial de Primera Instancia para el desarrollo del juicio correspondiente.