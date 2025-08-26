Por omitir emprender acciones que permitieran evitar la ruptura del jarillón en Cara ’e gato, en Bolívar, la Procuraduría General de la Nación sancionó con tres meses de suspensión a los exdirectores generales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Eduardo José González Angulo y Javier Pava Sánchez.

En este sentido, el órgano de control consideró quebrantados los principios de eficacia, eficiencia y responsabilidad que rigen la función administrativa, por lo que calificó la falta disciplinaria en que incurrieron como grave cometida a título de culpa grave.

De acuerdo con el Ministerio Público, en el caso de González Angulo, al pasar por alto su deber, “se generó la ruptura del dique o jarillón, tras lo que suscribió un contrato sin tener en cuenta las obras de emergencia necesarias para cerrar el boquete y que, a pesar de haber requerido prórroga en el plazo de ejecución y adición presupuestal, una vez venció el término del contrato y agotado el presupuesto no se logró superar la contingencia”.

En este sentido, para el ente de control el disciplinado tampoco cumplió su deber de formular proyectos para darle manejo a la emergencia ni coordinó la contratación de obras complementarias de dragado en la zona.

Por su parte, sobre la actuación de Pava Sánchez, la entidad resaltó que omitió su obligación de coordinar la formulación y hacer seguimiento a planes para el manejo del desastre, lo que implicó “mantener abierto el boquete del dique - jarillón, no obstante ser de público conocimiento y trascendencia nacional esta emergencia, y haber visitado el lugar de los hechos el 7 de septiembre de 2022″.