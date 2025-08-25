La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se prepara para un momento histórico en la justicia transicional en Colombia. El lunes 15 de septiembre se darán a conocer las sanciones que recibirán los miembros del antiguo Secretariado de las Farc y funcionarios de la Fuerza Pública involucrados en graves violaciones a los derechos humanos.

Lea más: Corte Suprema de Justicia negó a Venezuela la solicitud de extradición de alias Gocho: será entregado a Chile

Estos fallos corresponden a dos macrocasos como los secuestros masivos cometidos por la guerrilla y los llamados falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas como bajas en combate. Los proyectos de sentencia ya fueron presentados ante la Sala de Reconocimiento de la JEP, luego de años de audiencias, investigaciones y reconocimientos de responsabilidad.

Entre el 31 de julio y el 1 de agosto del año en curso, los excomandantes de las Farc admitieron su participación en más de 21.000 secuestros y en el reclutamiento forzado de 18.000 menores de edad, hechos que afectaron de manera profunda a miles de familias colombianas.

Asimismo, miembros de la Fuerza Pública reconocieron su participación en ejecuciones extrajudiciales, uno de los episodios más dolorosos del conflicto armado.

Ver más: El expresidente Iván Duque se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu

Las sanciones que impondrá la JEP no contemplan prisión convencional, sino penas restaurativas y reparadoras, con un límite máximo de ocho años. Estas incluyen restricciones a la libertad y la obligación de realizar trabajos de contenido restaurador o reparador (TOAR) que beneficien directamente a las comunidades afectadas. Además, se analizará si se puede descontar el tiempo que algunos comparecientes ya hayan cumplido en actividades de este tipo.

Los proyectos de fallo fueron elaborados por los magistrados Ana Manuela Ochoa Arias y Camilo Andrés Suárez Aldana, y serán revisados por la sección de primera instancia conformada por Juan Ramón Martínez Vargas, Zoraida Anyul Chalela Romano y Roberto Carlos Vidal López.

Lea también: Reconocida marca de ropa infantil en Colombia se despide: inicia proceso de liquidación judicial

La decisión marcará un precedente en la justicia transicional del país y evaluará la capacidad de Colombia para avanzar hacia la verdad, la reparación integral y la no repetición, dando respuesta a las expectativas de miles de víctimas que esperan justicia.