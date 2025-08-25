Un avión tipo ambulancia que había despegado desde Tiquié, con destino a Mitú, se accidentó el pasado domingo 24 de agosto y los cuatro tripulantes fallecieron al instante por el impacto.

La aeronave se accidentó específicamente en el municipio de Belén de Inambú, en Vaupés y según el reporte de la Aeronáutica Civil de Colombia, se trataba de una Cessna 206, con matrícula HK1833, y perteneciente a la empresa SAE Ambulancias.

Asimismo, precisaron que fue encontrada en las inmediaciones de una comunidad indígena. Lz avioneta ambulancia había recogido a una persona enferma en el municipio de Tiquié.

🚨 Emergencia aérea en Belén de Inambu, Vaupés.



Aeronave de SAE se precipita a tierra y explota con 4 ocupantes.

El Comité de la @DefensaCivilCo de #Mitu activada para apoyar en la zona 🤲🏻🧡. #ListosEnPazOEmergencia pic.twitter.com/oNqLLA15R1 — DefensaCivilColombia (@DefensaCivilCo) August 24, 2025

Después tenía que llevarla hacia Mitú. En ese trayecto la aeronave presentó fallas y tuvo el piloto que hacer un aterrizaje de emergencia.

Sin embargo, no pudo controlar la velocidad y explotó una vez en tierra. Sobre este caso, el coronel (r) Jorge Díaz, director de Defensa Civil del Meta, detalló lo sucedido: “En las últimas horas tenemos que informar el accidente aéreo de una aeronave de la empresa SAE matrícula 1833 que salió de la ciudad de Villavicencio con el piloto y un médico a recoger un paciente en la comunidad de Trinidad del Tiquie, en Vaupés”.

“Una vez recogieron al paciente, la aeronave presenta fallas y al parecer trata de aterrizar el piloto, de acuerdo a su pericia, en una comunidad indígena llamada Belén de Inambú. Al momento de aterrizar, pierde el control el piloto de la aeronave, y esta explota”, detalló.

El piloto, un médico, el paciente y un acompañante, eran las cuatro personas que iban de tripulantes. Fueron identificados como: Javier Gómez (médico), Jorge Moreno (piloto), Luz Milena Londoño (paciente) y su acompañante que no lo han identificado.

Por su parte, la Aeronáutica Civil confirma el fallecimiento de los cuatro ocupantes: “Con dolor, la entidad extiende sus más sentidas condolencias a sus familias, allegados y a la empresa afectada por este lamentable suceso”.

“La Aeronáutica Civil reitera su compromiso de informar de manera oportuna sobre los avances del proceso investigativo y de trabajar con rigor técnico para establecer las causas de este accidente”, indicaron.