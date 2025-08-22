Tras los ataques terroristas perpetrados este jueves 21 de agosto en los departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, el Gobierno Nacional evalúa decretar conmoción interior.

El primer hecho criminal se registró en los límites de Amalfi con Anorí, en el departamento de Antioquia, donde un helicóptero de la Policía prestaba seguridad a uniformados en labores de erradicación manual a cultivos de coca fue atacado con drones cargados de explosivos.

El atentado deja por el momento 12 uniformados fallecidos. El gobernador de Antioquia señaló que hasta el momento, los cuerpos de los uniformados aún siguen en la zona.

Se conoció que el ataque fue ordenado por Óscar Javier Cuadros Zea, alias Chejo o Alejandro, máximo cabecilla del frente 36 de las disidencias de las Farc.

El segundo ataque se presentó en Cali, Valle del Cauca, donde lanzaron cilindros cargados de explosivos a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez.

Un primer camión lanzó dos cilindros bombas contra la instalación militar, los cuales caen dentro de la base sin generar mayores afectaciones.

Por su parte, otro vehículo ubicado en la parte externa estalló, específicamente en la carrera 8, en inmediaciones a la Base Aérea, la cual provocó la muerte de seis personas y dejando decenas de heridos; así como también generó daños en viviendas, locales comerciales y seis vehículos.

El presidente Gustavo Petro compartió a través de redes sociales imágenes del presunto responsable del ataque. Se trata de alias Sebastián, perteneciente a las estructuras del EMC, dirigidas por alias Marlon, subordinado a la Junta del Narcotráfico.