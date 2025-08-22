El ataque con drones contra un helicóptero de la Policía Nacional al mediodía de este jueves 21 de agosto dejó 12 uniformados muertos. El hecho, ocurrido en los límites de Amalfi con Anorí, en el departamento de Antioquia, habría sido perpetrado por las disidencias de las Farc.
De acuerdo a las autoridades, el ataque se registró durante un operativo contra el narcotráfico en la zona. La aeronave prestaba seguridad a uniformados en labores de erradicación manual a cultivos de coca.
Asocapitales exigió al Gobierno fortalecer las capacidades de inteligencia para prevenir acciones terroristas
La Policía Nacional lamentó la muerte de sus 12 uniformados y extendió sus condolencias a los familiares de las víctimas, identificadas como: mayor Carlos Mateus; subteniente Nicolás Ovalle; subintendente José Camacho; patrullero Michael Astaiza; patrullero Jhonatan Jiménez; patrullero Richard Lagos; patrullero Yeison Samboni; patrullero José Valera; patrullero Neyver Vásquez; patrullero Rafael Anaya; patrullero Edwin Zúñiga; y el patrullero Juan Guzmán.