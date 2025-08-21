La justicia estadounidense condenó a una mujer a 100 años de prisión por su participación en un crimen de explotación sexual de menores. Se conoció que Brittney Mae Lyon, de 31 años, utilizaba como fachada su servicio de niñera para entregar a los niños a su pareja, quien abusaba sexualmente de ellos.

De acuerdo con las autoridades, la mujer deberá responder por agredir sexualmente al menos a cuatro niñas. Durante la diligencia, Lyon se declaró culpable de dos cargos de delito grave de acto lascivo contra un niño y dos cargos de acto lascivo por la fuerza contra un niño.

El otro agresor, identificado como Samuel Cabrera, de 31 años, se comunicaba regularmente con Lyon para planificar donde podría encontrar a los niños, algunos casos se registraron en la casa del novio y otras en la de la propia cuidadora.

Los aberrantes casos salieron a la luz cuando una de las niñas de 7 años le contó a su madre que no quería salir más con la niñera, quien era amiga de la familia. Luego de esto, la madre de la víctima expuso los hechos ante la Policía local en 2016.

Las autoridades también hallaron material audiovisual en la que quedaron registrados los abusos a las menores. En total serían seis discos duros que contienen horas de grabación en el que se evidencian los abusos cometidos por los dos implicados.

Lyon fue condenado a 100 años y cadena perpetua el pasado 14 de agosto, mientras que Cabrera fue declarado culpable por un jurado en 2019 y sentenciado a ocho cadenas perpetuas sin libertad condicional en 2021.

“Después de los horribles crímenes sexuales que Brittney Lyon cometió contra niños, la fiscal de distrito Summer Stephan hizo su trabajo para asegurar una sentencia justa de 100 años a cadena perpetua”, dijo el líder de la minoría del Senado estatal, Brian Jones, citado por New York Post.

Además, el medio explica que “las leyes de libertad condicional de California permiten a Lyon solicitar la libertad condicional cuando cumple 50 años, lo que significa que potencialmente podría cumplir 19 años en prisión estatal.”