Al menos seis personas muertas y 65 heridas deja ataque en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali.

📍 @SaludCali reporta 65 personas lesionadas y seis fallecidas.



📍 Agentes de tránsito mantienen desvíos sobre la Carrera 8, entre la Calle 59 y la Calle 44.



📍 El Sistema Distrital de Gestión del Riesgo adelanta el censo de afectados en la zona. — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) August 22, 2025

Otro hecho criminal se registró en los límites de Amalfi con Anorí, en el departamento de Antioquia, donde un helicóptero de la Policía que prestaba seguridad a uniformados en labores de erradicación manual a cultivos de coca fue atacado con drones cargados de explosivos.

El atentado deja por el momento 12 uniformados fallecidos.

Sobre esto, la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales se sumó a las voces de rechazo.

“Atacan la vida, la seguridad en los territorios y llenan de luto a nuestras familias, hiriendo profundamente a todo el país.”, se lee en el comunicado.

“Desde Asocapitales afirmamos con contundencia que no permitiremos que el miedo se imponga sobre nuestras ciudades. Seguiremos trabajando sin descanso para que los responsables respondan ante la justicia.”, agrega.

Asimismo, Asocapitales exigió al Gobierno nacional fortalecer de manera urgente las capacidades de inteligencia para prevenir y anticipar las acciones terroristas.

Además, enviaron un mensaje de solidaridad a las familias de las víctimas e instituciones afectadas.