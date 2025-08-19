El Partido Cambio Radical informó este martes en un comunicado que los coordinadores y ponentes del Presupuesto 2026 de ese partido no asistirán a la reunión convocada por el gobierno del presidente Gustavo Petro Urrego, en la que se pretende abordar el proyecto de la renta pública para el año entrante, citada para este miércoles en la Casa de Nariño.

“El Presupuesto presentado para 2026 constituye una burla, pues está desfinanciado y atado a una reforma tributaria que aún no ha sido presentada, proyectado sobre ‘posibles ingresos’ que ponen en riesgo la sostenibilidad fiscal del país”, se lee.

Agrega la colectividad opositora que el proyecto incrementa en $29,7 billones los gastos de funcionamiento, “privilegiando el crecimiento de la burocracia sobre la inversión social y las verdaderas necesidades de los colombianos”.

Y reiteran que el escenario idóneo para un debate serio y técnico sobre el Presupuesto son las sesiones conjuntas de las Comisiones Terceras y Cuartas del Senado y la Cámara de Representantes, no reuniones políticas en Palacio.

Los ponentes de la iniciativa por la bancada rojiazul son los senadores Carlos Julio González, Abraham Jiménez y Carlos M. Farelo, y los representantes Gilberto Betancur, John E. Pérez, Mauricio Parodi y Modesto Aguilera.