La Procuraduría formuló pliego de cargos contra el expresidente ejecutivo de Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, por la presunta autorización de la ejecución de un plan de ahorro voluntario (“Plan Semilla”) por un valor superior a los $1.000 millones, con cargo a los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Así las cosas, esta, de acuerdo al órgano de control, es una destinación “indebida” de recursos del sistema de salud colombiano.

La Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública señaló que, al parecer, en la vigencia 2020 el Cardona Uribe “pasó por alto” que los dineros que avaló utilizar, correspondientes a la iniciativa denominada “Plan Semilla”, legal y constitucionalmente solo podían destinarse al aseguramiento en salud, explica el ente de control.

El Ministerio Público indicó que el expresidente de Nueva EPS, posiblemente optó por clasificar el gasto en el que se incurrió, con el monto previamente referido, dentro del componente administrativo, con lo que “pudo trasgredir varias normas”.

Para la Procuraduría, Cardona Uribe habría quebrantado el principio de moralidad que rige la función pública.

Por esta razón, de manera provisional la Procuraduría calificó su supuesta conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima.