Daniela Hernández Montoya, médica del Hospital Centenario y reconocida empresaria de la región, fue secuestrada por hombres armados cuando recogía a sus hijos en el colegio, el pasado jueves 14 de agosto, en la comunidad de Sevilla, Valle del Cauca.

De acuerdo con videos de cámaras de seguridad, los captores la obligaron a subir a su camioneta Toyota TXL blanca y se la llevaron con rumbo desconocido. Testigos señalan que antes del plagio, los presuntos responsables se movilizaban en un Mazda gris.

El secretario de seguridad del departamento, Guillermo Londoño, confirmó el despliegue inmediato de unidades del Gaula de la Policía y Ejército, así como un operativo de rastreo en la zona rural para dar con el paradero de la víctima.

📢 Desde la @asocientificas exigimos la liberación inmediata de la médica Daniela Hernández Montoya.

Su secuestro es una agresión a todo el Talento Humano en Salud y a la misión médica que servimos con vocación.

🙏 Que regrese sana y salva. pic.twitter.com/8GDdib2tJa — Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (@asocientificas) August 15, 2025

Asimismo, cerca de las 9:15 p. m., las autoridades informaron que los dos menores fueron liberados sanos y salvos. Sin embargo, Daniela Hernández Montoya sigue en poder de sus secuestradores.

Sociedades Científicas y familiares de la médica la Dr. Daniela Hernández Montoya piden su liberación tras secuestro.



Siga la señal de Noticias Caracol En Vivo en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/PxCgdBnXK1 — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 15, 2025

Familiares, amigos y habitantes del municipio han hecho un llamado urgente para que la médica regrese con vida. Desde la institución educativa de sus hijos se emitió un comunicado invitando a la comunidad a unirse en una cadena de oración por la familia.