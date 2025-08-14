Este jueves 14 de agosto se conocieron nuevos cambios en la cúpula y altos mandos de la Policía Nacional.

Las modificaciones fueron anunciadas por la dirección de Talento Humano de la Policía, departamento que hizo una serie de traslados y designaciones como respuesta a la estrategia de reorganización y fortalecimiento operativo en distintas regiones del país.

Por ejemplo la Dirección Antisecuestro y Antiextorsión (Gaula) quedará al mando del coronel Edgar Andrés Correa Tobón, proveniente de la Metropolitana de Cúcuta, mientras que el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria será trasladado a la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin).

Asimismo, se destacan los cambios del brigadier general Henry Yesid Bello Cubides, que pasa de la Metropolitana de Bucaramanga a asumir responsabilidades en la Metropolitana de Cali, y la del brigadier general William Quintero Salazar que deja la Metropolitana de Cúcuta pasa asumir como comandante de la Metropolitana de Bucaramanga.

El coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, del Departamento de Tolima, estará a cargo de la Metropolitana de Cúcuta y el coronel Carlos Efrén Fuelagán Cabrera asumirá como comandante en el departamento de Tolima, dejando su cargo como comandante en Santander.

El brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea será trasladado de la Metropolitana de Cali a la Dirección de Carabineros, mientras que el brigadier general Andrés Fernando Serna Bustamante dejará el departamento de Cundinamarca para asumir la Jefatura del Servicio de Policía.

Otros de los cambios importantes fueron los de la coronel Rocío Milena Melo Puerto, quien ahora tomará el mando en Caldas; el coronel Fredy Yamid Barbosa Molano, quien fue trasladado de Boyacá a Bolívar y el coronel Jhon Fredy Zambrano López, que pasará de la Metropolitana de Popayán a la Metropolitana de Bogotá, en apoyo al general Giovany Cristancho.

La coronel Sandra Bibiana López Duque deja la Metropolitana de Cartagena para asumir la dirección de la Escuela de Cadetes de Policía General Santander (ECSAN).

El coronel Néstor Arévalo será el nuevo como comandante en el departamento de Santander; el coronel Pablo Galindo será comandante en el departamento de Casanare, el coronel Julio Blanco asumirá como subcomandante de la Metropolitana de Cartagena y el coronel Andrés Obando asumirá como subcomandante de la Metropolitana de Pereira.