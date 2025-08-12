Esteban Yepes Palacios, de 19 años, fue asesinado mientras paseaba a su mascota, tras ser atacado sorpresivamente por un habitante de calle, el pasado lunes 11 de agosto, en Itagüí, Antioquia.

El ataque ocurrió en la calle 51 con carrera 53, a pocos metros del parque principal, en el barrio Villa Paula, y quedó registrado en una cámara de seguridad.

Las imágenes muestran cómo el joven camina junto a su perro cuando un hombre mayor en situación de calle pasa a su lado le pide una moneda pero el joven no le da.

Hoy Itagüí está de luto por la pérdida de Esteban Yepes Palacio, un joven que fue víctima de la violencia que nos duele y nos indigna.



Hoy Itagüí está de luto por la pérdida de Esteban Yepes Palacio, un joven que fue víctima de la violencia que nos duele y nos indigna.

Desde la Personería, expresamos nuestra más profunda solidaridad con su familia y amigos.

Instantes después, el agresor regresa y lo hiere con un arma blanca por la espalda, a la altura del cuello.

Gravemente herido, Esteban intenta contener la hemorragia y buscar a su mascota, mientras el agresor huye. Según las primeras versiones, fue trasladado a un centro asistencial cercano, donde lamentablemente se confirmó su fallecimiento.

Capturado presunto asesino de joven en Itagüí gracias a rápida acción y tecnología de vigilancia



Capturado presunto asesino de joven en Itagüí gracias a rápida acción y tecnología de vigilancia

La articulación entre la Secretaría de Seguridad de Itagüí, la Policía Nacional, la Policía Militar y el sistema de cámaras urbanas permitió ubicar y capturar, en tiempo récord, al…

El atacante, identificado como William de Jesús Cadavid, fue capturado minutos después por uniformados de la Policía Militar con apoyo del Ejército Nacional.

Actualmente está bajo custodia de la Fiscalía, que evalúa imputarle el delito de homicidio, posiblemente agravado por las circunstancias del crimen.